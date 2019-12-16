دراسة: النقل الجوي سيستمر في التزايد بقوة مستقبلا

أظهرت دراسة ألمانية أن النقل الجوي سيستمر في التزايد بقوة خلال العقود المقبلة.

وتوقع معدو الدراسة التي أجراها المركز الألماني للطيران وأبحاث الفضاء ونشر نتيجتها اليوم الاثنين، أن يرتفع عدد المسافرين جوا من نحو أربعة مليارات مسافر عام 2016 إلى أكثر من 9.4 مليار راكب عام 2040، مما يعني أن هذه الأعداد ستزداد أكثر من الضعف.

وحسب الدراسة فإن أعداد الرحلات الجوية سترتفع في نفس الفترة من 35.5 مليون رحلة إلى نحو 53 مليون رحلة، أي بزيادة نحو 50%.

وفقًا لتقديرات الباحثين فإن شركات الطيران ستلجأ وبشكل متزايد مستقبلا لاستخدام طائرات أكبر حجما وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين جوا. كما ستضطر المطارات لزيادة طاقاتها وقدرات استيعابها.

ورغم ذلك فإن معدي الدراسة حذروا من أن مطارات العالم لن تستوعب أعداد الراغبين في السفر جوا مما سيؤدي حسب الدراسة إلى اختناقات فيما يتعلق بتوفير الخدمة اللازمة للمسافرين الذين سيبلغ عددهم، وفقًا لأصحاب الدراسة، نحو 255 مليون راكب، عام 2040، وهو ما يعني أكثر من جميع أعداد الركاب الجويين في ألمانيا على مدى عام 2018 بأكمله، حسبما أوضح مارك جيلهاوزن، من المركز الألماني لأبحاث المطارات والنقل الجوي.