انخفاض الليرة التركية وسط تكهنات بشأن خلاف جديد مع واشنطن

انخفضت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها خلال قرابة شهرين، وسط تكهنات بشأن نشوب خلاف جديد بين أنقرة والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 0.7% أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 5.85 ليرة، بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس بإغلاق قاعدتين رئيسيتين لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان اردوغان قد صرح أمس أن إغلاق القاعدتين سيكون أحد الخيارات المطروحة إذا ما فرضت واشنطن عقوبات على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وكانت الخلافات قد نشبت بين الولايات المتحدة وتركيا في وقت سابق هذا العام بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية التي يقول حلف الناتو إنها لا تتماشى مع عضوية تركيا في التحالف العسكري، وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح فرض عقوبات على أنقرة مما قد يعرضها لمشكلات اقتصادية جديدة.

ونقلت "بلومبرج" عن بيوتر ماتيس الخبير الاقتصادي في مصرف "رابو بنك" قوله إن "العملة التركية قد تنخفض بنسبة 1.5% مرة أخرى لتصل إلى أدنى قيمة لها والتي سجلتها في أكتوبر الماضي عندما بلغ سعر الدولار آنذاك 5.938 ليرة، إذا ما أصدر المسؤولون الأمريكيون رد فعل حاد نسبيا حيال تصريحات أردوغان".