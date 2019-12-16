المسماري: الجيش الوطني الليبي سيدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل البلاد

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".

وقال المسماري: "لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية"، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا"، متهما الرئيس التركي بالسعي إلى "تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار".

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.