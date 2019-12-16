وصلت المجموعة القصصية "قميص تكويه امرأتان" للكاتب الصحفي أحمد الدريني، الصادرة عن دار الشروق، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ15 لعام 2020.

فى قصته التى تحمل عنوان مجموعته القصصية؛ «قميص تكوية امرأتان» يأخذنا أحمد الدرينى إلى جدلية «الروح»، وكيف لها أن تختلف من شىء إلى شىء آخر، كما تختلف من شخص لآخر، فنشعر بهذه الروح فى الأشياء مثلما نشعر بها تجاه البشر، إلى الدرجة التى تجعل من فكرة كى القميص عملا غير حيادى، بل يمكن أن يختلف من يد لأخرى، فتنطبع عليه الروح والهيئة التى تكويه، فتتغير روح الأشياء وخبيئتها كما تتغير روح من يرتديه معه.

وعبر 10 قصص قصيرة هى: «مدمن الجنائز، مقاتل السيستم، نصاب النساء، أبومصعب.. ليث السلفية، حدث وفاة سيدة عادية، قبل الوفاة بقليل، شلة المسجد المريبة، آذار، قميص تكويه امرأتان»، يصطحب أحمد الدرينى، القارئ إلى عدة عوالم لإنماط مختلفة من البشر، على المستوى «الاقتصادى والثقافى والاجتماعى»، ليقدم من خلالها تشريحا للمجتمع المصرى، يظهر بوضوح تلك الهشاشة التى أصبح يعانيها أفراده، والحال الذى وصل إليه الكثيرون منهم، الأمر الذى يجوز معه وصف المجموعة القصصية، كسرد ذاتى لسيرة المجتمع، تروى تجاربه الفردية وكأنها تجارب جماعية، يجد فيها القارئ نفسه هو البطل، أو كأن شاهد على أحداثها، إن لم يكن مشاركا بها.

تبدأ المجموعة بقصة «درب النصارى»، ويتناول فيها الكاتب النظرة الخاطئة لبعض المسلمين لغيرهم من المسيحيين، ليضعنا أمام شريحة كبيرة من المتعصبين، وتعصبهم البغيض نحو الآخر مهما حاولوا إخفاءه. وفى قصته التى تحمل عنوان مجموعته القصصية يتعرض «الدرينى» إلى جدلية الروح، وكيف لها أن تختلف من شىء إلى شىء آخر، كما تختلف من شخص لآخر، فنشعر بهذه الروح فى الأشياء مثلما نشعر بها تجاه البشر، إلى الدرجة التى تجعل من فكرة كى القميص عملا غير حيادى، بل يمكن أن يختلف من يد لأخرى، فتنطبع عليه الروح والهيئة التى تكويه، فتتغير روح الأشياء وخبيئتها كما تتغير روح من يرتديه معه.

وتأتى قصة «نصاب نساء» ليتناول فيها المؤلف مهنة غير منصوص عليها فى كتب المدارس، ولا فى المؤلفات الاقتصادية الكبرى، ألا وهى مهنة «نصاب النساء» الرجل الذى يبحث بين النساء من ميسورات الحال والمأزومات عاطفيا وزوجيا، ليختار فريسته، من نساء خذلهن رجالهن أو المجتمع المنتمين إليه، أو حتى من تطاردهن البيولوجيا بحقائقها المريرة، فتكون الفرصة مواسية لإمكانية التسلل ونهب ما يستطيع منهن، مقابل ما يمنحه لهن من أيام السعادة والحب الوهمى. بينما يروي لنا أحمد الدريني في قصته «مدمن الجنازة» ما يحدث بعدها من أفعال البشر، فى مناسبات العزاء.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية في 10 يناير 2020، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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