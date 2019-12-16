السعودية: ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنسبة 9%

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الاثنين، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 24ر137 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019، وبنسبة 9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، والتي بلغت 11ر126 مليار ريال.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الاثنين، إن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث 2019 جاء عقب ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 13 بالمئة ، كما ارتفعت أصول الصناديق المحلية، بحوالي ثمانية بالمئة .

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، أدوات نقدية، أصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 252 صندوقاً، مقارنة بنحو 249 صندوقا بنهاية العام الماضي .