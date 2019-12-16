أحكام بالسجن بحق 13 شخصا لصلتهم بحريق أودى بحياة العديد من الضحايا في بوخارست

أصدرت محكمة في رومانيا اليوم الاثنين أحكاما بالسجن بحق 13 شخصًا لصلتهم بحريق اندلع في نادي ليلي بالعاصمة بوخارست عام 2015 وراح ضحيته 65 شخصا، وتسبب في موجة احتجاجات عارمة ضد الفساد.

وقضت المحكمة بسجن ملاك النادي الليلي الذي يحمل اسم "كولكتيف"، وعددهم ثلاثة أشخاص، لفترات تصل إلى 11 عامًا وثمانية أشهر لكل منهما بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب تقصير أمني تسبب في الوفاة.

وشب الحريق في النادي الليلي في 30 أكتوبر عام 2015 أثناء فقرة عرض تتضمن ألعابا نارية. وقضت المحكمة بسجن ثلاثة أشخاص من العاملين بشركة الألعاب النارية لفترات تتراوح ما بين 10 و12 عامًا.

وصدرت أحكام أيضا بحق رئيس بلدية بوخارست ومسؤولي الإطفاء الذي أصدروا تصاريح السلامة اللازمة لتشغيل النادي الليلي، قبل أيام من اندلاع الحريق.

وأصيب في الحريق أيضا 100 شخص، فضلًا عن القتلى الـ65 الذين لقي 24 شخصًا منهم مصرعهم في موقع الحريق، وفارق الباقون الحياة في وقت لاحق.