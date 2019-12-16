 وزير الاتصالات يطير للمملكة لرئاسة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب - بوابة الشروق
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وزير الاتصالات يطير للمملكة لرئاسة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد عواد
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 7:01 م

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة مساء اليوم الإثنين، متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية 46 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي ترأسه مصر، وأعمال الدورة الـ23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ واللاتي تنعقد فعالياتهما خلال يومي 17 و18 ديسمبر.

ويتوقع أن تناقش فعاليات اجتماعات المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من الموضوعات من بينها «التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومقترحات لتنمية مجتمع الاتصالات والمعلومات في الوطن العربي، والأمن السيبراني، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية»، بالإضافة إلى نتائج أعمال جمعية الاتصالات الراديوية، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والتي استضافتهما مصر في مدينة شرم الشيخ.

ويحتمل أن يعقد طلعت على هامش مشاركته في فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في الاجتماع؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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