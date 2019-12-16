باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

ذكر مسؤول إن باكستان أطلقت اليوم الاثنين حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 104 العام الحالي.

وقال ذو الفقار باباكيل، وهو متحدث باسم برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان: "تم إطلاق حملة تطعيم في أنحاء البلاد بداية من يوم 16 ديسمبر ولمدة خمسة أيام".

وتستهدف الحملة أكثر من 39 مليون طفل دون الخامسة، مع التركيز بشكل كبير على إقليم خيبر باختونخوا، الذي كانت تسيطر عليه جماعة طالبان في السابق، حيث لا يزال كثير من زعماء المسلمين يعارضون حملات التطعيم هناك، ويرون فيه مؤامرة من جانب الغرب لإصابة الأطفال المسلمين بالعقم.

وقد تم الابلاغ عن 75 حالة إصابة جديدة بالمرض ،على الأقل، في الاقليم هذا العام.

وقال باباكيل إن هناك 260 ألف موظف يعملون في مجال مكافحة شلل الأطفال، سيذهبون إلى البيوت من أجل اعطاء التطعيم للأطفال.

وواجهت الحملة متاعب في إبريل الماضي عندما أظهر مقطع فيديو مفبرك أن أطفال المدارس يصابون بالمرض بعد تلقيهم التطعيم في مدينة بيشاور، بشمال غرب البلاد.