دقيقة صمت في نيوزيلندا حدادا على ضحايا ثوران البركان

شهدت نيوزيلندا في الساعة 14:11 (01:11 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين دقيقة صمت، أي بعد أسبوع واحد تمامًا من ثوران البركان في واكاري، أو وايت أيلاند، والذي أدى إلى مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في بيان في وقت سابق "أينما كنتم في نيوزيلندا أو في جميع أنحاء العالم، فهذه لحظة يمكننا أن نقف إلى جانب من فقدوا أحباءهم في هذه المأساة غير العادية".

وتم إتاحة سجلات وطنية أمام المواطنين لتقديم التعازي في ضحايا الثوران أمام البرلمان النيوزيلندي في ولنجتون.

وثار البركان النيوزيلاندي النشط الذي يقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالبلاد يوم الاثنين الماضي أثناء زيارة العشرات من السياح للموقع.

ولا يزال عدد القتلى 16 شخصا حتى اليوم الاثنين بينما لا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين ويعتقد أنهما توفيا.

ومن بين القتلى المؤكدين، هناك 10 أستراليين.

وقالت وزارة الصحة إن 14 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج في وحدات الحروق في أربعة مستشفيات في أنحاء نيوزيلندا، بينما تم نقل 13 آخرين إلى أستراليا لتلقي العلاج في سيدني وملبورن.