المنسق الأممي للبنان: إرجاء حل الأزمة يخلق أرضية خصبة للاستفزازت





انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إرجاء الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيسٍ للحكومة اللبنانية القادمة، وحذر من أن تأجيل حل الأزمة يخلق "بيئة خصبة للاستفزازات".

وغرد كوبيتش على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تأجيل آخر للاستشارات النيابية. هذا إما أن يكون مؤشرا على أنه بعد الأحداث والبيانات التي شهدتها الأيام الماضية بدأ السياسيون يدركون أنه لا يمكنهم تجاهل صوت الشعب، وإما محاولة أخرى لكسب الوقت للعمل كالمعتاد".

واعتبر أنه "في ظل الانهيار الاقتصادي ... فإن ذلك أمر محفوف بالمخاطر للسياسيين، ولكنه أكثر خطورة على لبنان وشعبها".

وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت خلال اليومين الماضيين "تظهر أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الحالية يخلق أرضية خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي".

وطالب بكشف هوية المحرضين على العنف والتحقيق في الحوادث التي وقعت وكذلك في استخدام القوة المفرطة من جانب قوى الأمن. كما دعا إلى العمل من أجل منع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانية من جانب الجميع.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت صباح اليوم أن الرئيس ميشال عون قرر إرجاء بدء الاستشارات، والذي كان مقررا اليوم، إلى يوم الخميس المقبل، بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.