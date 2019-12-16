عبد المهدي: أي إضعاف للعراق سيشجع على الفوضى

حذر رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي من أن "اي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر تناول استمرار التعاون بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق ضد الإرهاب، ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق، حسبما أفاد بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية اليوم الاثنين .

ووفق البيان، عبر عبد المهدي عن قلقه لتعرض بعض المنشآت للقصف، مشددا على ضرورة بذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي أن تطور سيهدد جميع الاطراف.

وأضاف أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية، تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

من جانبه، وعبّر وزير الدفاع الامريكي عن قلقه من تعرض بعض المنشآت للقصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقافها.