3 محظورات تحكم القرعة.. وطريق «شاق» ينتظر ريال مدريد وتشيلسى



يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف كبير قرعة دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، والتى ستُقام ظهر اليوم، والتى من المنتظر أن تُسفر عن مواجهات نارية بين فرق أوروبا الكبرى، والتى ستحدد 8 مواجهات مقبلة فى دور الـ16، وفقا لشروط وقوانين القرعة.



وسيتم سحب القرعة بمدينة نيون السويسرية، على أن تجرى مواجهات الدور نفسه فى الفترة بين 18 فبراير و18 مارس المقبل.



وتم اعتماد نظام «صارم» فى قرعة دور الـ16، حيث توجد 3 ممنوعات ستتحكم فى شكل المواجهات بشكل كبير.



أول أمر غير مسموح به، هو أن يلتقى فريقان تصدرا الترتيب فى المجموعة ولا يتقابل فريقان احتلا المركز الثانى، حيث ينص نظام هذا الدور على أن يلتقى فريق من أصحاب المركز الأول مع فريق احتل المركز الثانى.



وبتطبيق الشرط الأول، يظهر ثانى شروط القرعة، ألا يلتقى فريقان كانا سويا بدور المجموعات، أى عند إجراء القرعة يلتقى أحد الفرق المتصدرة مع فريق من أصحاب المركز الثانى، ولم يلعب معه فى دور المجموعات، على سبيل المثال، لن يلتقى باريس سان جيرمان الفرنسى وريال مدريد الإسبانى بالدور المقبل، لأنهما كانا فى المجموعة ذاتها.



وآخر الممنوعات هو ألا يلتقى فريقين من نفس البلد فى دور الـ16، حتى لو كان أحدهما متصدرا لترتيب إحدى المجموعات، ومواطنه وصيفا فى مجموعة آخرى، على سبيل المثال لن يلتقى بايرن ميونخ الألمانى متصدر المجموعة الثانية، ضد بوروسيا دورتموند الألمانى وصيف المجموعة السادسة، لأنهما قادمان من نفس الدولة.



ومع تطبيق جميع «المحظورات»، تتنبأ الترشيحات بوقوع مواجهات نارية، خاصة بالنسبة لريال مدريد الإسبانى وتشلسى الإنجليزى، اللذان تنتظرهما قرعة صعبة.



ويضم المستوى الأول فى القرعة 8 أندية، تصدرت مجموعاتها، وهى: باريس سان جرمان الفرنسى، وبايرن ميونيخ ولايبزج الألمانيان، ومانشستر سيتى وليفربول الإنجليزيان، وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيان، ويوفنتوس الإيطالى.



أما المستوى الثانى، فضم أندية: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وتوتنهام وتشلسى (إنجلترا)، وأتلانتا ونابولى (إيطاليا)، وليون الفرنسى وبوروسيا دورتموند الألمانى.



وحددت قوانين الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) بعض الاحتمالات لعدد من الأندية، فريال مدريد الإسبانى مثلا، لن يواجه متصدر مجموعته (باريس سان جرمان)، أو الأندية الإسبانية (برشلونة وفالنسيا)، أو جميع أندية المستوى الثانى، مما يترك 5 احتمالات فقط.



وتشمل احتمالات المباريات لريال مدريد أندية بايرن ميونيخ ولايبزج ويوفنتوس ومانشستر سيتى وليفربول.



ومثل ريال مدريد، تتنبأ احتمالات تشلسى بمواجهات «مرعبة»، حيث تشمل الاحتمالات أندية باريس سان جرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس ولايبزج.