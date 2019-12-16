أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي بإسنا، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التي ستدرس به تضاهي "الألمانية" التي تدرس في معهد الجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة في هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وقال مجاهد إن مشروع المعهد كان متعثرا منذ عام 1998، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالي 55 مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية، وسيساهم بشكل كبير في سد احتياجات المحافظة من الفنين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.