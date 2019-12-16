وفد من الكونجرس: المشروعات القومية فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا



التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين على دخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلى مصر، والتي وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الأمريكية لمصر لتصل إلى أعلى المعدلات، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، والتي تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.

وأكدت الوزيرة أن مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة إلى ما تم من إصلاحات تشريعية متعددة، أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.

وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات، ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، والتي تتضمن 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبي- الريف المصري).

وأوضحت أن الخريطة توفر كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التي تقع فيها، وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة، وأنواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر.

وتابعت الوزيرة أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تَصدّر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2019.

وأكملت: كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث في مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتحرك سريعا لإقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات التي لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتي تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكل أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن "16035" وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة "استثمار بلا تحديات" http://support.miic.gov.eg.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتي تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكل المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ(نويبع - أسوان - المنيا - الجيزة - العاشر من رمضان - كفر الشيخ - شرق بورسعيد)، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن المناطق الحرة حاليا تشهد عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الأساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا في تطوير المنطقتين الحرة في بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة أجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم في إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.

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