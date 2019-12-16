كلية الطب تستحوذ على لقب الطالب والطالبة المثالية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن فوز كل من "أحمد عبدالستار" الطالب بالفرقة الثانية في كلية الطب، و"إيناس الصعيدي" الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الطب، بلقب الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي الحالي.

وأوضح جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن تقييم الطلاب اعتمد على مجموعة من البنود، أهمها: التفوق العلمي، والتعبير عن الذات، والمعلومات العامة، والمواهب والهوايات، والمساهمات المجتمعية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد النحال مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الدكتور عبدالعزيز عبدالدايم عميد كلية العلوم، والدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.