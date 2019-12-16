وفد من الكونجرس يشيد بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلى مصر ، والتي وصلت إلى 22.8 مليار دولار.

وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشارت سحر نصر إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الامريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.

وأكدت أن التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص ، مشيرة لإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، اضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصري) ، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة تصدر مصر للدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد".

وأكدت الوزيرة،أن وزارة تتحرك سريعا لإقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات التي لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتي تعد احدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ (نويبع – اسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد )، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية، وتشهد المناطق الحرة حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الاساسية بها وتطبيق الميكنة ، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا فى تطوير المنطقتين الحرة فب بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة اجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ اجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالى رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.