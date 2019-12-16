بدء محاكمة وزيرين سابقين في فيتنام لاتهامها بالفساد

بدأت محكمة في هانوي اليوم الاثنين إجراءات محاكمة وزيرين سابقين للإعلام، متهمين بالفساد، وهى تهمة تصل عقوبتها في فيتنام إلى الإعدام.

ويواجه نجوين باك سون "66 عاما"، الذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة من 2011 حتى 2016 تهمة" انتهاك قواعد الإدارة واستخدام الأموال العامة" و"قبول رشاوي".

وتم وقف ترونج مينه توان "59 عاما"، الذي شغل أولا منصب نائب سون، وبعد ذلك تولى منصب وزير الاعلام، عن العمل في يوليو الماضي عقب اتهامه بارتكاب نفس الجريمة.

واعترف سون بالحصول على رشوة بقيمة 3 ملايين دولار لتسهيل اتفاق، تم إلغاؤه، تحصل بموجبه شركة موبي فون لخدمات الهواتف المحمولة على حصة بقيمة 95% في شركة اوديو فيجوال جلوبال "ايه في جي" التلفزيونية.

وقالت الشرطة إن توان وقع على القرار أثناء عمله كنائب لسون، واعترف بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف دولار. وقال الادعاء إن الاتفاق أدى لوجود فجوة بقيمة 4ر284 مليون دولار في موازنة فيتنام.

وكان قد تم إلقاء القبض على لي نام ترا "58 عاما" الرئيس السابق لشركة موبي فون في يوليو 2018، وجرى اتهامه بانتهاك قواعد إدارة المال العام في فيتنام مما أدى لوقوع" تداعيات خطيرة".

وجرى اتهام فام نات فو، رئيس شركة ايه في جيه، بتقديم رشاوى للوزيرين السابقين ومسؤولين آخرين بشركة موبي فون، ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاما.