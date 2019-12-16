اليابان: تراجع أنشطة صناعة الخدمات في شهر أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان اليوم الاثنين تراجع أنشطة صناعة الخدمات في البلاد بوتيرة تجاوزت التوقعات في شهر أكتوبر الماضي.

وسجلت أنشطة صناعة الخدمات في اليابان تراجعا بنسبة 6ر4 في المئة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 6ر3 في المئة.

وعلى أساس سنوي، سجلت صناعة الخدمات انخفاضا بنسبة 3ر2 في المئة في أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الخدمات الشخصية واسعة النطاق تراجعت بنسبة 5ر4 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 0ر4 في المئة في الخدمات التجارية.

وبحسب البيانات، سجلت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 16 في المئة في أكتوبر الماضي.