منظمة التعاون الإسلامي تدعو لتوفير الدعم المالي لتنفيذ برنامجها الاستراتيجي



دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى توفير الدعم المالي اللازم والموارد الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة للفترة (2014-2023).

وقال الأمين العام - خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بأبوظبي اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء السعودية -" إن المنظمة وضعت خطة متكاملة لتحسين الصحة في الدول الأعضاء، وإن الأمانة العامة ركزت بالتعاون مع شركائها على بناء قدرات المصنعين والهيئات التنظيمية الوطنية وعلى توحيد المعايير، والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البحث والتطوير.

واستعرض العثيمين التطورات في المجال الصحي منذ انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي استضافتها السعودية خلال الفترة 5 ــ 7 ديسمبر 2017، خاصة المسائل المتعلقة بالأمراض غير المعدية بما فيها السرطان، والأمراض المعدية بما فيها القضاء على شلل الأطفال.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لمؤسسات المنظمة ذات الصلة بما فيها اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا (كومستيك)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، لما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة.

وأطلع وزراء الصحة على الأنشطة التي قام بها الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، والرغبة في توسيع نطاق اختصاص الفريق الاستشاري ليشمل مجالات جديدة.