تكدسات مرورية في العاصمة الفرنسية في اليوم الـ12 من الإضراب

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية صباح اليوم الاثنين تكدسات مرورية امتدت لأكثر من 600 كيلومتر، وذلك في اليوم الثاني عشر من الإضراب الذي تمت الدعوة له احتجاجا على خطط إصلاح نظام التقاعد.

وأظهر موقع مراقبة حكومي تكدسات مرورية هائلة عند الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) تتجاوز ضعف متوسط المعدل في ساعة الذروة الصباحية.

وتطالب النقابات العمالية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة دراسة مقترحاتها بشأن توحيد أنظمة التقاعد، أو سحبها.

وانضمت النقابات المعتدلة إلى تلك المتشددة في الدعوة إلى المزيد من الاحتجاجات يوم غد، بعدما أثار غضبَهم قرار حكومي بزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد اللازم للحصول على راتب تقاعد كامل إلى 64 عاما.

وعلقت شبكة قطارات باريس خدماتها أو أبقت على الحد الأدنى منها.

ودعت بعض النقابات إلى تعليق الإضراب للسماح للمواطنين بالسفر إلى مناطقهم من أجل موسم أعياد الميلاد.

إلا أن النقابات الأكثر تشددا دعت إلى استمرار الإضراب خلال موسم الأعياد، وهو ما استنكره الجانب الحكومي.