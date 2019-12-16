إطلاق خط جوي مباشر بين جنوبي الصين وجزيرة جيجو بكوريا الجنوبية

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أعلنت الصين اليوم إطلاق خط جوي مباشر بين مدينة "شنتشن" مركز التكنولوجيا بجنوبي الصين، وجزيرة "جيجو" في كوريا الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد على سفر السياح.

وذكرت شركة شنتشن للخطوط الجوية - في بيان اليوم - أنه سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين الوجهتين عبر طائرة من طراز "بوينج 737"، حيث يستغرق زمن الرحلة حوالي 3 ساعات و10 دقائق.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية المباشرة ستوفر الراحة للسياح من دلتا نهر اللؤلؤ الصينية والمناطق المحيطة بها إلى كوريا الجنوبية، التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات الخارجية شعبية بالنسبة للصينيين.