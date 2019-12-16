ألماني يعود لبلاده بعد 33 عاما قضاها في السجن بالولايات المتحدة

عاد الألماني ينز زورينج إلى بلاده اليوم الاثنين قادما من الولايات المتحدة، بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة 33 عاما، بعد إدانته بقتل شخصين في أمريكا عام 1985.

وأكد أصدقاء للألماني البالغ من العمر 53 عامًا أنهم سيستقبلونه في مطار فرانكفورت، وأنه سيقوم فيما بعد بجولة تشمل عددا من المدن الألمانية لزيارة الذين دعموه أثناء فترة السجن.

وكانت لجنة العفو المعنية في ولاية فيرجينيا قد قررت في نوفمبر الماضي وقف تنفيذ بقية العقوبة المفروضة بحق الألماني زورينج، والإفراج عنه.

أدين زورينج عام 1985 بقتل والدي صديقته آنذاك، اليزابث هايسوم، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.

واعترف زورينج، الذي كان نجل أحد الدبلوماسيين الألمان في أمريكا، بالتهمة في البداية، ثم عاد وسحب اعترافه، ولا يزال حتى اليوم يؤكد براءته.