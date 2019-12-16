الدفاع الروسية: رصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (7) واللاذقية (5) وحماة (5) وحلب (4).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه جرى رصد 17 انتهاكا آخر للهدنة في محافظات إدلب (8) وحلب (4) وحماه (3) واللاذقية (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 280 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 1.638 طن إلى قرية صماد بريف درعا، بالإضافة إلى إيصال 500 سلة غذائية بوزن حوالي 2.450 طن إلى قرية جب الشعير بريف الرقة.

وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2285 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات بلغ حوالي 3833 طنا.