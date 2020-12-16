الزراعة: نائب المستشار الزراعي الفرنسي تزور مركز البحوث الزراعية

استقبلت شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، نائب المستشار الزراعي الفرنسي الإقليمي للشرق الأوسط ألكسندرا ترويانوجرو؛ لعرض مهام وأنشطة مركز البحوث الزراعية ومعاهده وقطاعاته المختلفة، ودور المركز في دعم قطاع الزراعة في مصر.

واستعرضت "عاصم"، خلال الزيارة، مجالات التعاون القائمة بين معاهد المركز ونظيراتها بدولة فرنسا، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في البحوث الزراعية التطبيقية والمشروعات المشتركة؛ للنهوض بالإنتاج الزراعي، والتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في كلا البلدين.

وزارت "ترويانوجرو" المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وهو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة في مجال تخصصه وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS"؛ للتعرف على الأنشطة البحثية والخدمية التي يقوم بها المعمل، وعلى إمكانياتته وأهدافه ودوره الرقابي في مجال سلامة الغذاء، والإجراءات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة المصدرة لدولة فرنسا، بدءً من استلام العينات وتجهيزها، وصولاً لمرحلة إصدار شهادات التحليل.

وتفقد الوفد المرافق المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات، وتحليل الملوثات العضوية عالية الثبات، وتحليل الميكروبيولوجي، ومشاهدة أحدث أساليب وتقنيات طرق التحاليل العالمية المستخدمة بالمعمل لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

وقالت نائب المستشار الزراعي الفرنسي، إن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا؛ لتوطيد العلاقات ودعم مجالات التعاون بين البلدين، معربًا عن اهتمام دولة فرنسا بالتعاون مع مصر في جميع المجالات، وبصفة خاصة في المجال الزراعي.