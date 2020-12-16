حمدوك: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الإنجاز الأهم

ناقش مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء تنويراً حول الخطوة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، وصف حمدوك الحدث والتغيير الناتج عنه بالإنجاز الأهم، قائلاً: «إنه يستحق أن نهنئ به أنفسنا وشعبنا وأن نزجي الشكر للجهود المتصلة لأكثر من عام من بعثتنا في واشنطن والدول الشقيقة والصديقة والجهات الأخرى».

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أهمية الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيئة الأرضية وإعداد الكوادر في المجال المصرفي والمجالات الاستثمارية.

وكان المجلس قد استقبل رئيس الوزراء بالتصفيق والتهاني عقب الخطوة التاريخية الكبيرة بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد سبعة وعشرون عاماً من مكوثنا بها نتيجة لممارسات النظام السابق التي أتت ثورة ديسمبر المجيدة لتحرر شعبنا منها.