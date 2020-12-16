السفير الأمريكي بالإمارات: نأمل أن يكون حل الأزمة العربية مع قطر هدية عيد الميلاد

صرَح السفير الأمريكي لدى الإمارات، جون راكولتا جونيور، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، بأنه «يأمل في هدية عيد الميلاد لدول الخليج بأن تتوصل إلى حل للأزمة العربية مع قطر».

وقال راكولتا، خلال مقابلته مع مذيعة «CNN»: «نحن جميعًا نصلي ونأمل في الحصول على هدية رائعة حقًا في عيد الميلاد، موقفنا هو أنه يجب حل الأزمة الخليجية.. أنا شخصياً أعتقد أننا قريبون».

وقطعت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العلاقات مع قطر في يونيو حزيران 2017، في أسوأ أزمة دبلوماسية تضرب دول الخليج العربية منذ عقود.

واتهمت دول الخليج الثلاث ومصر قطر بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

ورفضت قطر - التي تشترك في حدودها البرية الوحيدة مع السعودية – الاتهامات، ووصفتها بأنها غير مبررة ولا أساس لها.