تلتمع عيني محمد نسيم، راوي القصص الشعبية، حين يتلو على جمع من السائحين قصة سيف الملوك بالقرب من جبال تكسوها الثلوج في شوكراد التابعة لبيشاور الباكستانية، في وقت يهدد الرواية الشعبية خطر الاندثار بسبب توافر وسائل التسلية الأخرى من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
يقول نسيم، لـ"فرانس برس"، إن لديه أكثر من 50 رواية شعبية، والتي ستستغرق أياما لإلقائها شفهية على المستمعين.
ويضيف نسيم أنه غير متفائل باستمرار تلك الحرفة، إذ -حسب قوله- إن مات هو؛ ستموت روايته التى حفظها عن أجداده معه.
ويقول نعيم صافى مسؤول قسم الروايات الشعبية فى هيئة التراث بإسلام آباد، إن وقوع بيشاور على طريق الحرير، جعلها محطة لكثير من التجار الذين يحتاجون إلى التسلية أثناء إقامتهم، كما ينقلون الأخبار من جميع الأنحاء لتصبح روايات يلقيها الراوي على مستمعيه.
ويقول علي عويس، الباحث فى التاريخ الأدبى بجامعة بيشاور، إن أولئك الرواة كانوا بمثابة الإعلام لذلك الوقت، وبالرغم من إضافتهم نمطا شاعريا على أخبارهم، إلا إنهم كانوا يقولون الحقيقة.
ويتذكر الشيخ الباكستانى خواجة علي، حين كان يافعا منتصف القرن الماضى، وكان التجار يستريحون بالمدينة فى رحلتهم عبر طريق الحرير، وكان التجار يمضون الليل بعد أن تغلق المدينة أبوابها الـ16 فى سماع النوادر الشعبية والقصص من الرواة فى المقاهى، وكان ذلك قبل ظهور الشاحنات التى حلت مكان القوافل، ومن بعدها ظهرت الإذاعات والتلفاز لتكون مسلية بدلا من الروايات الشعبية.
ويقول جليل أحمد، الذى يعمل مرشدا سياحيا، إنه أصبح من العسير مؤخرا رؤية راوي شعبى؛ لأن من أراد رؤيتهم فعليه زيارة المدافن لأن معظمهم وافتهم المنية.
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