 المرشد الإيراني يدعو إلى عدم التعويل على رئاسة بايدن لإنهاء العداوات الأمريكية - بوابة الشروق
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المرشد الإيراني يدعو إلى عدم التعويل على رئاسة بايدن لإنهاء العداوات الأمريكية

جو بايدن - ارشيفية
جو بايدن - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:31 م
نصح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الشعب والمسؤولين في بلاده بعدم التعويل على تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة بعد مغادرة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال خامنئي، في خطاب اليوم: "قد رأيتم ما فعلت أمريكا ترامب وأمريكا الرئيس السابق باراك أوباما معكم، العداوات ليست مختصة بأمريكا ترامب لتنتهي مع رحيله، فأمريكا أوباما أساءت لكم وللشعب الإيراني أيضا".

وفي جانب آخر من تصريحاته، حث خامنئي السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" على الوحدة والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

وخاطب المسؤولين بالقول: "حلوا خلافاتكم مع بعضكم البعض بالتفاوض، تقولون يجب التفاوض مع العالم، ألا يمكن التفاوض وحل الخلافات مع العنصر الداخلي؟".

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