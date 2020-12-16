مستشارة وزيرة الصحة: لم يثبت تحور فيروس كورونا حتى الآن في مصر

علقت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، على تحور فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة إن التحور الجيني للفيروسات أمر متوقع.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه تتم متابعة الأبحاث الجينية على فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يثبت تحوره الجيني حتى الآن في مصر.

وأوضحت أن احتمالية إصابة حالات كورونا بأعراض خطيرة لا تتعدى الـ 5%، مشيرة إلى أنه بنسبة 80% إلى 85% لم تظهر عليهم أعراض نهائيًا.

وأرجعت سبب عدم وصول الوضع الصحي بمصر كالوضع بأوروبا إلى أن نسبة كبيرة من السكان شباب، ولديهم مناعة لمقاومة الأمراض، بعكس التركيب السكاني في أوروبا والذي تمثل فيه فئة كبار السن شريحة كبيرة من السكان.