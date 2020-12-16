680 طالبا يخوضون انتخابات الاتحاد بجامعة قناة السويس

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بلغ عدد الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس 680 طالبا، وفقا للكشوف النهائية التي أعلنتها الجامعة اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أن عدد الطعون المقدمة بلغ 33 طعنا، قُبل منها 14 طعنا و19 تنازلا.

ونوه بمراجعة الكشوف النهائية -خلال الاجتماع بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب- لإعلانها بكلياتهم، ويخصص غدا الخميس؛ للدعاية الانتخابية للطلاب وعرض كل طالب برنامجه لتنطلق المرحلة الأولى للانتخابات الأحد المقبل.