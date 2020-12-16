 المسبار الصيني «تشانج إي 5»يعود إلى الأرض حاملا عينات من سطح القمر - بوابة الشروق
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المسبار الصيني «تشانج إي 5»يعود إلى الأرض حاملا عينات من سطح القمر

بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 9:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 9:59 م

أفاد التلفزيون الحكومي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) بأن مسبار الفضاء الصيني الذي يحمل كيلوجرامين من عينات تربة سطح القمر ، هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين.

وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يوما ، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر ، وجمع عينات من التربة والصخور ، والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر ، وأخيراً القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام أبولو الأمريكية 380 كيلوجراما من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.

و"تشانج إي 5"جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن أيضا بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشترى بحلول عام 2029 .


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