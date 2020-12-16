ضبط أدوية مهربة جمركيا داخل مركز للعلاج الطبيعي بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على صاحب مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس بالتجمع الأول، وبداخله كمية من الأدوية المهربة جمركيا؛ وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



كانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على صاحب مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس، كائن بالتجمع الأول لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلا عن حيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.



وعُثر بداخل المركز على كمية من الأدوية والمركبات التي تستخدم في المركز وأجهزة تخسيس وعلاج طبيعي "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها".



واعترف المتهم بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.