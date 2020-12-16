 وزير بريطاني: نحو 138 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا - بوابة الشروق
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وزير بريطاني: نحو 138 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا

أ.ش.أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:22 م
تمكن 137 ألفًا و897 شخصًا - حتى الآن - في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الحصول على لقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف الوزير المسئول عن توزيع الجرعات في البلاد، ناظم الزهاوي، الخطوة بأنها "حقًا بداية جيدة"، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم /الأربعاء/.

وأوضح الزهاوي "العدد سيزداد حيث إننا فعلنا مئات شبكات الرعاية الصحية الأولية"، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات المعطاه خلال سبعة أيام بلغت في بريطانيا 108 آلاف، وفي ويلز 7 آلاف و897 ألفًا، وفي إقليم آيرلندا الشمالية 4 آلاف، وفي إسكتلندا 18 ألفًا.

وكانت سيدة (تبلغ من العمر 90 عامًا) هي أول شخص في بريطانيا تحصل على جرعة من اللقاح المكافح للفيروس خارج التجارب الإكلينيكية يوم /الثلاثاء/ الماضي.

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