 وفاة فني كهرباء بالوحدة المحلية لمركز المنيا إثر سقوطه من أعلى عامود إنارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة فني كهرباء بالوحدة المحلية لمركز المنيا إثر سقوطه من أعلى عامود إنارة

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:28 م

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، بيانا نعت فيه شهيد الواجب الوطني فني الكهرباء، أسامة محمد زكي، الذى استشهد أثناء أداء العمل بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إثر سقوطه من أعلى عامود إنارة أثناء تركيبه.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط أسامة محمد زكي فني كهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أثناء تركيب عامود إنارة، وتم نقله للمستشفى العام، وتوفي متأثرا بإصابته.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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