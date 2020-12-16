 رئيس لجنة مكافحة كورونا عن احتفالات رأس السنة بالفنادق: مش هيحصل - بوابة الشروق
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رئيس لجنة مكافحة كورونا عن احتفالات رأس السنة بالفنادق: مش هيحصل

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:03 م

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على احتفالات رأس السنة والمناسبات الأخرى، قائلًا: «مفيش أعياد جاية، مش هيحصل»، بحسب تعبيره.

وأضاف حسني، في مداخلة عبر skype لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء اليوم جاء واضحًا بمنع المناسبات والأفراح والتجمعات في الأماكن المغلقة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك احتفالات في الفنادق.

وأوضح أن أي فعليات ستسمح بها الدولة ستكون في المناطق المفتوحة جيدة التهوية، نظرًا لأن الأماكن المغلقة محل نشاط للفيروسات.


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