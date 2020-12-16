وزير الدفاع التركي يبرز خطورة العقوبات الأمريكية على التحالف بين البلدين

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رأى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده هزت أسس جميع التحالفات بين البلدين، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.



وقال أكار بعد يوم من فرض العقوبات: "ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية "، حسب قوله.



وأضاف وزير الدفاع التركي قائلا: " قرار العقوبات الأمريكي هزّ كافة قيم التحالف بين بلدينا"، وتابع قائلا: "نتخذ كل تدبير ضروري من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير"، حسب قوله.



وأكد أكار أن فرض عقوبات على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يضر بروح التحالف فحسب بل يقوض الثقة بين الحلفاء أيضا.

وكانت قد فرضت إدارة ترامب عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين.