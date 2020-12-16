 الصين: تمديد اتفاقية الإخطار بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية مع روسيا ضمان للاستقرار الاستراتيجي العالمي - بوابة الشروق
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الصين: تمديد اتفاقية الإخطار بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية مع روسيا ضمان للاستقرار الاستراتيجي العالمي

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية
بكين - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:50 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" إن تمديد اتفاقية تبادل المعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ الحاملة الفضائية بين الصين وروسيا لمدة عشر سنوات، سوف يضخ طاقة إيجابية في النظام الدولي لضبط التسلح ويقدم ضمانا قويا للاستقرار الاستراتيجي العالمي.
واعتبر بين –في تصريح اليوم تعليقا على توقيع عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني "وي فنغ خه" ونظيره الروسي "سيرجي شويجو" على بروتوكول تمديد فترة الاتفاقية- أن "توقيع البروتوكول دليل على المستوى العالي وخصوصية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة الصينية - الروسية في العصر الجديد"، مشيرا إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لمواصلة إثراء العلاقات الثنائية وتعميق التعاون العملي بين القوات المسلحة للبلدين، من أجل جلب المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما وتقديم المزيد من الإسهامات في السلام والاستقرار العالميين".


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