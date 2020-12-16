والدة محمد عبدالوهاب : زيارة لاعبي الأهلي غالية جدا

أعربت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، عن سعادتها بزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وثلاثي لاعبي الفريق محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف.

أضافت: «زيارة عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي اليوم (غالية جدا)، وتؤكد العبارة الشهيرة أن الأهلي لا ينسى أبناءه».

وأوضحت: «تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرة محمد عبد الوهاب، والتأكيد دائمًا أن الأهلي لم ولن ينسى أحدًا من أبنائه».

وأضافت: «اتصالات الكابتن الخطيب تسعدني جدا، وأشعر بالفخر للانتماء إلى النادي الأهلي العريق، الذي يكرم أبناءه، ولا ينساهم مهما مرت السنوات».

وذكرت: «كل الشكر أيضا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي أعتبره (ابني)، ويبقى كأخ كبير لأبنائي أشقاء محمد».

وأوضحت: «زيارة وفد فريق الكرة اليوم، وعلى رأسهم الكابتن سيد عبد الحفيظ، أمر أسعدني جدا، خاصة أنها كانت فرصة جيدة لتقديم التهنئة لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الدوري وكأس مصر».

وأشارت إلى أنها عاشت لحظات صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى تحقق الفوز بالبطولة واستعادة اللقب الإفريقي الغالي.

وقالت: «ابتعدت عن متابعة الكرة منذ رحيل محمد عبد الوهاب، ولكن كنت أدرك جيدًا أهمية نهائي إفريقيا، ومن ثم حرصت على المتابعة ودعم الفريق حتى لحظات التتويج باللقب».

ووجهت والدة عبد الوهاب رسالة شكر إلى جماهير الأهلي في كل مكان، في ظل دعائها المستمر لنجلها الراحل نجم الأهلي السابق، مؤكدة: «ليس غريبًا على جماهير الأهلي الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن».