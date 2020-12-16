ما هي حقيقة توصيل مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي مستلزمات المنزل لمصابي كورونا؟

مع انتشار فيروس كورونا وازدياد المخاوف المتعلقة بالتسوق الشخصي، زاد الطلب على توصيل الطعام، وخاصة مع استمرار حالات الإصابة في الارتفاع.

وفقًا لبعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أن مركز السيطرة على الأمراض يساعد في تزويد الأشخاص المعزولين بتوصيل مجاني للبقالة ومستلزمات التنظيف، بحسب موقع "يو إس إي توداي" الأمريكي.

هذا ما ورد في منشور على إنستجرام، وتم حذفه في 12 ديسمبر الجاري، بعد أن تم مشاركته على فيسبوك أيضا، حيث يشجع المنشور، المستخدمين، على الاتصال برقم يدعي أنه خط ساخن لـ"CDC".

وبعد تواصل "يو إس إي توداي" مع مستخدمي فيسبوك لتقصي الحقائق، توصلت إلى أن

"CDC" لا يقدم خدمات التوصيل.

بينما يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بطلب البقالة للتسليم أو الالتقاط على الرصيف؛ للمساعدة في تقليل انتشار الفيروس، فإنه لا يوفر توصيل البقالة أو مستلزمات التنظيف كما ادعى البعض.

وأكد بيرت كيلي، المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض، للموقع، أن هذه الادعاءات ليست دقيقة، موضحا أن دور "CDC" هو الوقاية من الأمراض والكشف عنها والاستجابة للتهديدات الصحية الناشئة الجديدة، وتعزيز السلوكيات الصحية والآمنة.

ويقدم مركز السيطرة على الأمراض إرشادات حول مجموعات الوجبات وسلامة توصيل الطعام، بالإضافة إلى توصيات لسائقي التوصيل ومشتقات الطعام والبقالة التي تشمل ارتداء غطاء للوجه، والحد من الاتصال والتوصيل بدون تلامس.

وتشمل الموارد الموجودة على موقع "CDC" أيضًا خطوطًا ساخنة للعائلات أو الأفراد الذين يسعون للحصول على برامج المساعدة الغذائية أثناء وباء كوفيد-19.

علاوة على ذلك، فإن أرقام الهواتف الموجودة في المنشور التي تدعي أنها خط ساخن لمركز السيطرة على الأمراض هي أرقام فيلادلفيا التي تؤدي إلى البريد الصوتي لمركز الرعاية الصحية.

وقال جيمس جارو، مدير الاتصالات في إدارة الصحة العامة في فيلادلفيا، إن أرقام الهواتف في المنشور هي جزء من موظفي تتبع جهات الاتصال في قسم احتواء (كوفيد-19) التابع لوزارة الصحة في فيلادلفيا.

كما أن الادعاء بأن مركز السيطرة على الأمراض، حصل على تمويل لتسليم البقالة ومنتجات التنظيف للأشخاص المصابين بالفيروس هو ادعاء خاطئ، حيث أكد متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للصحيفة، أنه لا يقدم خدمات توصيل مجانية للأشخاص المصابين، موضحا أن الرقم يؤدي إلى البريد الصوتي لقسم احتواء الفيروس التابع لإدارة الصحة العامة بفيلادلفيا.