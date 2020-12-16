العربية للتنمية الإدارية تعقد ورشة حول إدارة الأزمات عبر الإنترنت

أكد خبراء عرب وأجانب أن أزمة جائحة كورونا أبرزت أهمية إدارة الأزمات باستخدام أدوات العلاقات العامة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، المعتمدة دوليا.

جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة عمل نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بُعد بعنوان "إدارة الأزمة باستخدام الإنترنت وأدوات العلاقات العامة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي"، المعتمدة دوليا بالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات العامة بإنجلترا، خلال الفترة من 13- 16 ديسمبر 2020.

شارك في الورشة وفود عربية من مصر ودولة الكويت، ومملكة البحرين، حيث ناقشوا العديد من المحاور أهمها: كيفية التعامل مع الأزمات عبر الأنترنت (قبل – خلال – بعد الأزمة)، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تواصل قوية خلال الأزمات، واستراتيجيات التواصل الفعّال وقت الأزمات، وكيفية تحسين السمعة عبر الأنترنت، وسياسة وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل خلال الأزمات، وقواعد العلاقات العامة الرقمية، ومراقبة وتقييم ممارسات العلاقات العامة عبر الإنترنت.

وفي ختام الورشة، قامت الدكتورة رانيا عبد الرازق، منسق عام الورشة نيابة عن الدكتورناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأستاذ سوخيت جرويل، مدير التطوير والعضويات بالمعهد الملكي للعلاقات العامة بإنجلترا، بتسليم شهادات المشاركة عن بُعد للمشاركين.

تأتي الورشة ضمن سلسلة الأنشطة والفعّاليات التي تعقدها "الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة" للأعضاء في الشبكة والمتخصصين في مجال التواصل والعلاقات العامة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء المتميزين والمؤسسات الدولية البارزة.