تعليم جنوب سيناء ينظم برنامج تدريبي تأهيلي لمعلمي المدارس الفكرية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي المدارس الفكرية، ومدارس الصم وضعاف السمع، بهدف التنمية المهنية لمعلمين، بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة الطور.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم هذا التدريب تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، بالأكاديمية المهنية للمعلمين، بهدف التنمية المهنية لمعلمي المدارس الفكرية على مستوى المحافظة، وتنمية قدراتهم على التعامل مع طلاب هذه المدارس بشكل يناسب قدراتهم، العقلية والجسمية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الأربعاء، أن التدريب استهدف١١ معلم من معلمي المدارس الفكرية، و١٤ معلم من معلمي مدارس الصم وضعاف السمع.

وأكد وكيل الوزارة أن التدريب مستمر على مدار 12 يوميًا، بينهم 4 أيام للتدريب على طرق التعامل مع الفئات الخاصة، وكيفية تنمية القدرات التي يمتلكها كل طالب، وطرق النهوض بمستواهم العلمي، و 8 أيام للتدريب على طرق استخدام الوسائل التكنولوجية مثل الكمبيوتر.