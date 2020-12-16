البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية دون حضور شعبي في إطار الاجراءات الاحترازية والقرارات التى أتخذتها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - أن عدم الثقة في النفس قد تدفع الإنسان إلى الانتحار، وأنه من الضروري أن يتمتع الإنسان بثقته في نفسه، وأن يصبر ويعمل ويجتهد من أجل تحقيق الأهداف التى يريد تحقيقها، وأن هناك عدد من الناس يتأثرون بالكلام المحبط والسئ.



وقال :"إن أديسون المخترع الشهير لم يكن ناجحا في المدرسة وأن لولا ثقة والدته في قدراته ما كان قد نجح وكان قد استسلم لرأى المدرسة في مستواه"، لافتا إلى أن الدكتور طه حسين كان يتمتع بثقة في النفس رغم أنه كان كفيف البصر وأصبح فيلسوفا وكاتبا ووزيرا للمعارف، وأنه كان مؤمنا بقدراته وهو ما ساعده على النجاح في كافة مناحي الحياة.



وتابع قائلا، إنه إذا كان على الإنسان أن يثق في نفسه فكم بالأولى أن يثق بالله وفي مشيئته وتدبيره في كل وقت، وعلى الإنسان أن يدرك أن الله هو الذى يدير العالم كله بكل تفاصيله، وهو المسئول عن الكون كله وكل الخليقة، الإنسان والنباتات والحيوانات حتى الكائنات الصغيرة وحيدة الخلية.