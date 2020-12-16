ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتجار (مالك محل لبيع أدوات الصيد – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية)، بالأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذه من المحل الخاص به مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى – الأمن العام"، ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (9 طبنجات معدلة، و12 طبنجة محدث صوت، و2 بندقية ضغط هواء، و200 طلقة صوت، وصاعق، وأدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.