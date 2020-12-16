التزكية تحسم انتخابات لجان الاتحادات الطلابية في 17 كلية بجامعة الإسكندرية

أعلنت رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، أنه تم حسم انتخابات اللجان بالاتحادات الطلابية بالتزكية في 17 كلية وهى " التجارة، الآداب، الحقوق، التربية، السياحة، العلوم، الزراعة، الهندسة، الاسنان تزكية اللجنة للعلمية، تمريض، تربية رياضية بنين وتربية رياضية بنات، فنون، زراعة سابا باشا، تربية نوعية "اللجنة الاجتماعية والفنية" والطفولة المبكرة جميع اللجان تزكية، ولجنتي الأسر والثقافية تعيين، والحاسبات.

وأشارت رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى الكليات التي سيجرى بها العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر إقامة انتخابات اللجان الرياضية والعلمية والأسر والثقافية كلية الحقوق "الفرقة الأولى"، ولجان الثقافية والرياضية "الفرقة الثانية" واللجنة الرياضية "الفرقة الثالثة"، بينما تجرى انتخابات لجان الأسر الاجتماعية بكلية الطب "الفرقة الثالثة"، وتجرى انتخابات كلية الطب البيطري جميع اللجان الفرقة الاولى، وانتخابات الفرقة الثانية في اللجنة الرياضية، وانتخابات الفرقة الثالثة الأسر والثقافية والرياضية والفنية، والفرقة الرابعة الفنية والاجتماعية، والفرقة الخامسة الفنية، وكلية الزراعة سابا باشا إنتخابات الفرقة الأولى والثقافية والعلمية، والفرقة الثانية اللجنة العلمية،، والدراسات الاقتصادية إنتخابات الفرقة الأولى الرياضية والعلمية والفنية والجوالة، والفرقة الثانية اللجان الاجتماعية والعلمية، والثالثة العلمية.

وقال مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية محمود جمال الدين، إن عدد الطلاب المتقدمين بعد فحص الطلبات بلغ 1065 طالبا وطالبة، وعدد التظلمات المقدمة 13 تظلما، والمقبولة 4 تظلمات، والمرفوضة 9، بينما بلغ عدد التنازلات 8، وأعلن أن عدد الطلاب الذين لهم حق خوض انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية 1061 طالبا وطالبة.