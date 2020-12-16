قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، إن البنية المعلوماتية المكانية تتضمن محورين في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن المحور الأول استخدام تقنية حديثة لصور الأقمار الصناعية، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه يتم تصوير مصر يوميًا بدقة تصل إلى ثلاثة أمتار، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في صور الأقمار الصناعية نجاحًا مبهرًا.

ولفت إلى بناء كوادر شابة ومصرية تتعامل مع الصور وتبني أنظمة وتطبيقات تعمل عليها، رغم تعقيد التقنية، متابعًا: «هناك كوادر تبني الأنظمة دون الحاجة إلى شراء أنظمة خارجية وغير قادرة على التعامل معها».

وأوضح مساعد وزير التخطيط أن الصور والتطبيقات نتج عنها متابعة المشروعات على أرض الواقع، والأماكن في مبادرة حياة كريمة، مضيفًا أن التطبيق الخاص بالمتغيرات المكانية يرصد صورًا للأرض كل 24 ساعة.