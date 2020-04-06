 جندي أمريكي سابق يتواصل مع 3 إيطاليين كاد أن يقتلهم أطفالا عام 1944 - بوابة الشروق
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جندي أمريكي سابق يتواصل مع 3 إيطاليين كاد أن يقتلهم أطفالا عام 1944

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:25 م

حقق جندي أمريكي سابق يبلغ من العمر 96 عاما، شارك في الحرب العالمية الثانية، "حلم" الالتقاء مع ثلاثة إيطاليين كاد أن يطلق النار عليهم خلال خريف عام 1944.

وكان مارتن أدلر، يقاتل ضد الجيش الألماني النازي المنسحب في جبال أبينين بين فلورنسا وبولونيا عندما وجد هو وجندي زميل له ثلاثة أطفال في حظيرة.

ودخل الجنديان، في ذلك الوقت الحظيرة متأهبين لإطلاق النار، لكنهما توقفا عندما خرجت امرأة وصرخت: "بامبيني، بامبيني!"، وهي كلمة إيطالية تعني "الأطفال"، وظهر بعدها الأشقاء نالدي - برونو ومافالدا وجوليانا - من سلة خوص.

ولعب الجنديان الأمريكيان معهم، وقدما لهم الشوكولاتة والتقطا معهم الصور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت ابنة أدلر، راشيل شيلي أدلر دونلي، القصة عبر فيسبوك بمساعدة صحفي إيطالي يدعى ماتيو إنسيرتى، ونشرا صورة لأدلر مع الأطفال الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وكتبا عن "حلمه" برؤيتهم مرة أخرى، وحثا الناس على المساعدة في تعقبهم.

واتصل برونو -83 عاما- يوم الأحد، بإنسيرتي وقال إنه أحد الأشقاء الثلاثة، وفي اليوم التالي، تحدث هو وشقيقتاه -81 و79 عاما-، مع أدلر في مكالمة هاتفية عبر الفيديو.

وقال إنسيرتي: "كان الأمر مثل قصة خيالية في عيد الميلاد".


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