- مجلس الأمن يطالب بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية..



أعطى مجلس الأمن الدولى، أمس الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغارى نيكولاى ملادينوف والنرويجى تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالى.



ويأتى تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبنانى غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، فى خطوة عزاها حينها إلى دواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء فى مجلس الأمن الدولى، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



كما يأتى تعيين الدبلوماسى البلغارى بعد رفض الولايات المتحدة مرشحين أفريقيين لتولى هذا المنصب، وفرضها على شركائها فى مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممى يساعده «منسق» لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالى 230 شخصا).



ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية فى ليبيا يعنى أن منصب «منسق» البعثة سيئول حتما إلى شخصية أفريقية فيما يشبه ترضية للقارة السمراء التى لطالما شددت على وجوب أن تكون هناك «حلول أفريقية لمشاكل أفريقية»، وحاولت عبثا انطلاقا من هذا المبدأ إسناد وظيفة المبعوث الأممى إلى دبلوماسى أفريقى.



وكان جوتيريش قد طرح اسم وزير الخارجية الجزائرى الأسبق رمطان لعمامرة لخلافة غسان سلامة، لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام ويطرح اسم مرشحة أفريقية أخرى هى الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التى لقى ترشيحها نفس الرفض الأمريكى.



ويشغل ملادينوف (48 عاما) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015. وخلال مهمته واجه العديد من التحديات: فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل وتسارع الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنسانى فى غزة.



وسيخلفه فى منصب «المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط» تور وينسلاند (68 عاما) الدبلوماسى النروجى المتخصص بقضايا الشرق الأوسط والذى شغل مناصب عدة فى تل أبيب ورام الله والقاهرة.



ووفقا لدبلوماسيين فقد طالبت روسيا جوتيريش بأن يصدر تعيين ملادينوف ووينسلاند فى نفس الوقت لخشيتها من أن تستغل الولايات المتحدة «الفراغ» فى منصب المبعوث الأممى إلى الشرق الأوسط لتقديم مزيد من التنازلات لإسرائيل قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب فى 20 يناير.



إلى ذلك، دعا مجلس الأمن الدولى كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضى الليبية، وذلك فى بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا.



وقال أعضاء المجلس الـ15 فى بيانهم إنهم يدعون «إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذى توصلت إليه الأطراف الليبية فى 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين فى مؤتمر برلين (فى يناير)، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة».