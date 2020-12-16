محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية.. رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا، مؤكدا قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد التواصل وزيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

وأشاد بالزيارة الرائعة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا.

من جانبها.. قدمت قنصل عام فرنسا الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، ورحبت بعقد اجتماع دوري لتدعيم سبل التعاون بين البلدين، مؤكده حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خير دليل على العلاقات القوية على المستوى الدولى بين فرنسا ومصر، مشيدة بالعلاقات القوية بين قنصلية فرنسا ومحافظة الإسكندرية

على المستوى المحلى.

وأكدت اهتمامها المتواصل على دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.