 وزير الخارجية الألماني يرحب بقرار رفع أمريكا لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الألماني يرحب بقرار رفع أمريكا لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

برلين - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 7:15 م

أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الأربعاء، ترحيبه بقرار رفع الولايات المتحدة الأمريكية لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وقال ماس - في تصريح اليوم -: "يسعدني إزالة السودان الآن من قائمة الدول الداعمة للإرهاب".

وأضاف "كان السودان على طريق السلام والديمقراطية منذ سقوط البشير، ومع الحذف من القائمة تم فتح الباب الآن لتمكين البلد من الإعفاء خطوة بخطوة وهو ما ينتظره الكثير من السودانيين لما يقرب من عامين بعد بدء الاحتجاجات السلمية ممكنًا: ألا وهو الشعور بالفائدة من التغيير السلمي لأنفسهم ولعائلاتهم".

وتابع وزير الخارجية الألماني "كنا قد وضعنا بالفعل الأساس للالتزام الدولي تجاه السودان إبان مؤتمر شراكة السودان الذي عقد في برلين في يونيو الماضي، وسيكون من الضروري الآن تقديم الدعم الفعال لعملية الانتقال في السودان".

وأضاف "كما نقوم بذلك في إطار الأمم المتحدة مع البعثة السياسية UNITAMS، التي تمكنا من إطلاقها خلال عضويتنا في مجلس الأمن والتي تشارك فيها ألمانيا مع ضباط الشرطة".


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