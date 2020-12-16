توقع دو جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه في حال عادت الدول بفتح حدودها بحلول منتصف عام 2021 على أقرب تقدير، سيخسر القطاع 38.7 مليار دولار في عام 2021، مؤكدا أن تداعيات هذه الأزمة لم تكن الرحيمة على القطاع، حيث أشارت توقعات سابقة للاتحاد إلى أن شركات الطيران ستخسر 118.5 مليار دولار هذا العام، أو 66 دولارا لكل راكب يتم نقله.

وطالب رئيس الاتحاد، الحكومات، بأن تواصل تكثيف جهودها لدعم القطاع، حيث ساهم ما مجموعه 173 مليار دولار من قيمة الدعم التي قدمته الحكومات، في الحفاظ على بقاء القطاع نوعا ما، إلا أنه يتطلب المزيد من الدعم مع امتداد تداعيات الفيروس حتى موسم الصيف المقبل.

وحسب بيانات الاتحاد الدولي، انخفض طلب المسافرين على السفر الدولي في أكتوبر بنسبة 87.8% مقارنة بشهر أكتوبر 2019، مع تحسن طفيف عن الانخفاض السنوي الذي بلغ 88.0% المسجل في سبتمبر.

وسجل طلب المسافرين على السفر المحلي انتعاشا ضئيلا، مع انخفاض حركة المرور المحلية في أكتوبر بنسبة 40.8% مقارنة بالعام السابق، والذي يعد تحسنا عن الانخفاض السنوي بنسبة 43.0% المسجل في سبتمبر. وكانت السعة التشغيلية أقل بنسبة 29.7% عن مستويات عام 2019، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 13.2 نقطة مئوية إلى 70.4%.

وأضاف دو جونياك: "لقد حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من الخيارات الممكنة لتحفيز الطلب على السفر الجوي، التي ستدعم المسارات ذات أفضل جدوى للسفر الجوي، بالإضافة إلى تشجيع الناس على السفر. وتجدر الإشارة إلا أنه بدون مساهمة الطيران البالغة 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي على نطاق أوسع".